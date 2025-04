Dzisiaj dla odmiany proponujemy wam letnie buty, które mają zapięcie na wysokości kostki. Aby znaleźć dla was najładniejsze modele z aktualnych kolekcji znanych marek, wybrałyśmy się na wirtualne zakupy. Dzięki temu udało się nam znaleźć kilkanaście par butów, które sprawdzą się na co dzień, ale i na wielkie wyjście. Jesteście ciekawe, co wpadło nam w oko? Zajrzyjcie do naszej galerii poniżej!

Do czego pasują buty zapinane wokół kostki?

Sandałki i czółenka zapinane wokół kostki nie są dla wszystkich, ponieważ pogrubiają łydki i skracają optycznie nogi. Ale wystarczy odpowiednio dobrana stylizacji i nawet kobiety o masywnych nogach mogą nosić taki model butów.

Powyżej znajdziecie 3 przykładowe looki, które doskonale współgrają z butami, które mają cienki pasek na wysokości kostki. Wybrane przez nas zdjęcia pokazuję jedynie eleganckie zestawy, ale możecie nosić je do szortów, przecieranych dżinsów czy sukienek oversize.

Gwiazdy już pokochały buty zapinane wokół kostki!

Ten model butów króluje na czerwonym dywanie już od dawna. Gwiazdy wybierają oczywiście buty na ultra wysokich obcasach. Do ich wielbicielek zalicza się m.in. Kim Kardashian, Paulina Sykut, Agnieszka Szczurek-Wesołowska i Małgorzata Socha. Same widzicie, że celebrytki mają bardzo różne typy sylwetek, a każda z nich wygląda bosko. Zatem nie obawiajcie się tego typu sandałów i czółenek.

