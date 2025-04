Coraz większymi krokami zbliża się wiosna, warto więc pomyśleć o tym, żeby się odpowiednio do niej przygotować. Wiosna to czas wzmożonej aktywności fizycznej, ale także czas bardziej swobodnych ubrań, lżejszej odzieży, sportowych butów. To czas, w którym nie tylko przyroda budzi się do życia, ale również my. Warto pomyśleć wcześniej o nadchodzących zmianach i już dziś wybrać odpowiednie dla siebie buty sportowe.

Każda aktywna kobieta wie, że znaleźć odpowiednie buty sportowe nie jest łatwo, tym bardziej, jeżeli nieco ogranicza nas kwota. Przyjrzyjmy się zatem, co mamy do wyboru pośród najmodniejszych butów sportowych na 2016 roku do kwoty 200zł.

Klasyka górą

Przede wszystkim, na pierwszy plan wybija się klasyka. Klasyka zarówno w kroju, jak i w kolorystyce butów. Typowe, zwyczajne buty sportowe, w tym sezonie stają się jednym z główniejszych trendów. Pośród klasycznych krojów dominują buty białe, czarne i szare. Klasyczne buty sportowe są w pewnym sensie nieśmiertelne. Zawsze znajdą swoich wielbicieli, swoich fanów. I nic dziwnego. Każda kobieta, która nie czuje się pewnie w zakresie samodzielnego dobierania poszczególnych elementów garderoby może z pewnością zwrócić się w kierunku klasyki. Jest to bezpieczne, a jednocześnie zawsze modne rozwiązanie.

Wiosną postaw na kolor

W kręgu modnych w tym sezonie butów na wiosnę znajdują się również rozwiązania mniej klasyczne. Są to buty sportowe w klasycznym kroju, ale ciekawych kolorach. Dostępne są buty różowe, miętowe, czerwone, niebieskie lub połączenia tych kolorów. Jednak, co ważne, jaskrawe barwy z minionego sezonu odchodzą w tym roku w cień. Warte uwagi są również połączenia kolorystyczne. Biała podeszwa z ciemną lub kolorową cholewką to prawdziwy hit tego sezonu. Doskonale pasują do kolorowych zestawów sportowych, na zakupy do miasta i do biegania.

Wzory – must have!

Nie można też pominąć absolutnego must have w dziedzinie sportowego obuwia. Mianowicie, są to buty dekorowane w ciekawe i wzory. Głównym motywem jest tutaj natura, a najbardziej popularne wzory to kwiaty i liście. Buty zdobione w ten sposób mają szansę podbić serca wszystkich kobiet, dlatego warto się w nie wcześniej wyposażyć i promować najnowsze trendy.

(fot. Adidas ZX Flux K 199 zl 1but, KYLIE NA Platformie Kwieciste Wzory 94,9 1but)

Metaliczne buty dla aktywnych

W ramach najnowszych trendów na 2016 rok pojawiają się również błyszczące buty, w złotych lub srebrnych kolorach oraz dekorowane na błyszcząco. Do tego dochodzą oryginalne kształty butów, które można by określić jako opływowe. Pasują one do każdej nowoczesnej kobiety. Doskonale wyglądają nie tylko ze strojem sportowym, ale również jeansami czy sportową, swobodną spódnicą. Dodają one stylizacji swego rodzaju dynamiki i energii. To rozwiązanie dla kobiet wyjątkowo aktywnych, które w ciągu swojego dnia nie przestają być w ruchu.

Kobieca koronka

Ciekawą propozycją są buty sportowe dekorowane za pomocą koronki. To z kolei jest bardzo delikatne i kobiece rozwiązanie, które szczególnie pasuje do delikatnych kobiet, które sportowe stylizacje wykorzystują główne z uwagi na ich wygodę, ale wdzięczny wygląd ma dla niech niemałe znaczenie.

Bogactwo rozwiązań i możliwości pokazuje, że każda z kobiet znajdzie coś dla siebie na nadchodzącą wiosnę.