Sezon jesienno-zimowy to doskonały czas na wyjazd do egzotycznych krajów. Ceny są nieco mniejsze, a i turystów nie jest tak wielu jak latem. Kiedy wybierasz się na urlop, chcesz czuć się nie tylko pięknie ale i komfortowo. Do walizki pakujesz stos ubrań i kosmetyków. Aby podczas wycieczki czuć się wygodnie, nie zapominaj o odpowiednim obuwiu. Olśniewający strój na nic się zda, jeśli przez źle dobrane sandały, kozaki czy trampki nie będziesz mogła przechadzać się górskim szlakiem. Zobacz, jakie buty na wyjazd wybierają gwiazdy.

Sportowy luz

Wygodne, sportowe i najlepiej w jasnym kolorze - adidasy to must-have każdej kobiety. Sprawdzą się podczas urlopu, ale i w mieście. Jeśli wybierzesz je na wyjazd, na pewno nie pożałujesz. Są jak samochód terenowy, którym dojedziesz wszędzie. Rheese Witherspoon wybrała klasyczne, białe adidasy. Idealnie pasują do jasnej spódniczki albo szortów. Są dziewczęce, wygodne i modne. Możesz dobrać do nich jasne sznurówki, ale i te ciemniejsze lub kolorowe.

Stylowe kozaki

Wyjazd do egzotycznego kraju nie musi oznaczać, że zabierasz ze sobą tylko lekkie koszulki, topy, szorty i sandały. Alessandra Ambrosio postawiła na długie, brązowe kozaki. Buty świetnie komponują się z ciemną koszulką z modnymi ostatnio frędzlami oraz jeansowymi spodenkami. Takie zestawienie wspaniale podkreśli opaloną skórę. My jesteśmy zachwycone.

Wygodne botki

Nawet jeśli wybierasz się do słonecznego, egzotycznego kraju, nie zapomnij o botkach. Przydadzą się na wieczorny spacer lub deszczową pogodę. Ciemne, skórzane buty za kostkę na niewielkim obcasie sprawdzą się w zestawieniu z tuniką, szortami albo spodniami. Fergie wybrała właśnie taki rodzaj obuwia. Jej botki ozdobione są ciemnym łańcuchem, który podkreśla mocny charakter całej stylizacji.

fot. Fotolia