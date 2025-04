Joanna Przetakiewicz to jedna z najlepiej ubranych Polek. Nic dziwnego, że zajmuje tak zacne miejsce w rodzimym show biznesie, w końcu stać ją na ubrana i dodatki od największych designerów. Tym razem podczas prasowego junektu Project Runway miała na sobie zamszową sukienkę w kolorze niebieskim. Prosta sukienka to świetne rozwiązanie, bo dzięki temu ekstrawaganckie buty stały się doskonałym uzupełnieniem.

Modna sukienka i boskie buty Joanny Przetakiewicz

Wcześniej wspomniana sukienka z zamszu to fantastyczny zabieg. Gwiazda wie, że zamsz to najmodniejszy materiał sezonu! Jednak wracając do butów, którymi jesteśmy zachwycone. Zaprojektowała je Sophie Webster, która słynie z niecodziennego podejścia do butów. Tym razem Joanna Przetakiewicz miała na sobie model "Catia", który kosztuje ok. 2,800 złotych. Ekstrawagancki model na obcasie z kuleczek i futrem jest zabawny i sexy! Jest szał, ale cena dobija...? A może tylko nas?

