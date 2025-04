Czas na kolejne trendy na sezon jesień-zima 2018/2019. Teraz przyszedł czas na najmodniejsze buty. Zobacz, jakie modele będą królowały w czasie najbliższych miesięcy.

Reklama

Szukasz ciepłych i modnych butów na zimę? Zajrzyj na Modago.pl i znajdź idealne buty zimowe damskie.

9 najważniejszych trendów na sezon jesień-zima 2018/2019

1. Zaokrąglone noski + stabilny obcas

Kozaki w stylu lat 70. wracają do łask. Na wybiegach można było zauważyć modele przed kolano i seksowne muszkieterki. Są znacznie wygodniejsze niż buty na szpilce i możesz je nosić na co dzień. Najlepiej wyglądają z sukienkami i spódnicami midi.

fot: FREE/Etro; Ferretti

2. Fokus na detal

Ekstrawaganckie i przykuwające uwagę! Ten jeden detal jest w stanie urozmaicić całą stylizację. Najciekawsze propozycje wypatrzyłyśmy w jesienno-zimowej kolekcji Dolce&Gabbana. Przykuwające wzrok obcasy zauważyłyśmy również wśród propozycji marki Balmain i Roberto Cavalli.

fot: FREE/Dolce&Gabbana; Dolce&Gabbana

3. Wydłużone noski

Pojawiły się już rok temu, ale nie wybiły się na pierwszy plan. Obecnie to jeden z najważniejszych trendów. Nie ma znaczenia czy będziesz chodziła w botkach, kozakach czy balerinach. Ważne, żeby miały wydłużone noski. Nam najbardziej podoba się propozycja od Elie Saab - klasyczne kozaki na szpilce i efektowny szpic.

fot: FREE/Pucci; Elie Saab

4. Skóra węża

Zwierzęce printy to bardzo silny trend. Na ubraniach pojawiły się lamparcie cętki i paski zebry, a na butach wężowa skóra (Biagiotti i Blumarine). Najlepiej będą wyglądały z minimalistycznymi stylizacjami!

fot: FREE/Biagiotti; Blumarine

5. Para idealna

Jeszcze niedawno hitem były torebki dopasowane do stylizacji. W tym sezonie ubranie ma mieć identyczny kolor i fakturę, co buty. Każda marka interpretuje ten trend po swojemu, więc ciężko tutaj mówić o dominujących tendencjach.

fot: FREE/Annakiki; Balenciaga

6. Okrągły obcas

Wyglądają bardziej designersko niż modele na szpilce lub słupku. Buty na okrągłym obcasie zazwyczaj nie są wysokie, więc będą idealne co dzień. Czółenka i klapki w tym stylu znajdziesz obecnie na wyprzedażach. W sezonie wiosenno-letnim znane sieciówki już dostrzegły ich potencjał.

fot: FREE/Kristina Fidelskaya; De La Renta

7. Kozaki do połowy uda

Kozaki za kolano było hitem w poprzednim sezonie jesienno-zimowym. W tym roku projektanci poszli o krok dalej i stworzyli modele do połowy uda. A tak naprawdę im dłuższe, tym lepsze! Mogą być luźne lub przylegać do nogi. Możesz wybrać model na szpilce lub stabilnym słupku. Najważniejsza jest ich długość!

fot: FREE/Elisabetta Franchi; Cinzia Rocca

8. Kowbojki

Na wybiegach królowały ekstrawaganckie i bogato zdobione modele z haftami, naszywkami i błyskotkami. Marka Each x Other zaproponowała nawet kowbojki na szpilce! Nie jesteśmy przekonane, że ta propozycja spotka się z uznaniem szczerszej grupy odbiorów, ale trzeba przyznać, że to ciekawa odmiana.

fot: FREE/Casadei; Each x Other

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień 2018:

5 rzeczy, które kupisz teraz na wyprzedażach i będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019

Co będziemy nosiły w sezonie jesień-zima 2018/2019? My już wiemy!