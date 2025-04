Buty do jazdy konnej – oficerki

Kobiety bardzo często wybierają oficerki jako buty na zimę. Nie ma co się dziwić ponieważ są wygodne, eleganckie i ładne. Również kreatorzy mody często uzupełniają stylizacje butami, które są zainspirowane właśnie butami do jazdy konnej. W sezonie jesienno-zimowym, na pokazach mody i w lookbookach, jest wysyp wariacji na temat oficerek.



Skąd zatem wziął się ten popularny i uwielbiany przez wiele kobiet model butów?

Zanim powstała kolej i samochody, głównym środkiem transportu były konie. Jazda wierzchem była najszybszym środkiem komunikacji, a buty do jazdy konnej były ważnym elementem stroju. Jeździec siedzący na koniu miał buty na wysokości wzroku stojących ludzi. Zatem, idealne buty do jazdy konnej musiały być zrobione z dobrej jakościowo skóry, mieć mocną podeszwę z obcasem (aby mocować stopę w strzemieniu) i musiały być wygodne oraz ładne. Nie chodziło więc tylko o komfort jazdy, ale również o prestiż i pozycje społeczną. Niestety przez wiele lat, to głównie mężczyźni cieszyli się z mody na oficerki i rywalizowali między sobą w upiększaniu i dekorowaniu butów. Kobiety w tym czasie jeździły w bocznych, damskich siodłach, a stopy miały schowane pod obszernymi sukniami oraz kocami.

W roku 1382 księżniczka Anna Czeska, przemierzyła całą Europę do swojego małżonka – króla Anglii Ryszarda II w siodle, które przypominało fotel i miało nawet podnóżek pod stopy. Jej rola ograniczała się więc do biernego siedzenia i musiała zdać się na męskich przewodników (o jej życiu i losie również decydowali mężczyźni).

Jazda „na tyłku” była uważana za nieprzyzwoitą, więc pewnie dlatego feministki podczas demonstracji siedziały na koniach zawsze po męsku.

W roku 1920 kobiety w USA dostały pełne prawa wyborcze i gdy w listopadzie jechały po raz pierwszy głosować, to sufrażystki jechały do lokali wyborczych w damskim siodle, a po oddaniu głosu wracały siedząc „po męsku, czyli okrakiem.

Na początku XX wieku jazda konna przestała być koniecznością, a stała się hobby i wiele kobiet z zapałem jeździło konno rekreacyjnie oraz sportowo. Tu na pierwszy plan wchodzi Jacqueline Kennedy oraz jej stylizacje z oficerkami.

Zakładała te buty nie tylko w okolicach stadniny, ale również podczas czasu wolnego i rekreacji. Kobiety szybko podchwyciły styl znanej ikony mody i zaczęły nosić oficerki jako buty codzienne na chłodne i zimowe dni. Aktualne wariacje na temat oficerek, pasują do różnych styli, a łączyć je można ze spodniami, spódnicami oraz sukienkami.

Długą i żmudną drogę przeszły kobiety, aby nosić oficerki. Na szczęście udało się i mimo, że buty dla kobiet do jazdy konnej wyodrębniły się znacznie później niż buty męskie, to obecnie oficerki noszą głównie kobiety.

