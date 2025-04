Bransoletki to teraz chyba ulubione, modne dodatki gwiazd! Wylansowały one trend, który nazywamy "bogatym nadgarstkiem". Kiedyś nie do pomyślenia było, aby kilka a nawet kilkanaście bransoletek damskich na jednej dłoni. Teraz jest to nawet modne!



Jakie bransoletki noszą gwiazdy?

Nie da się ukryć, w polskim show-biznesie jest moda na konkretne marki. Ania Wendzikowska rozpromowała Wendy - ze swoimi własnymi bransoletkami, Ania Mucha - Missiu, której jest ambasadorką i dla której zaprojektowała własną kolekcję bransoletek. Ale na tym nie koniec... Liczy się też pomysł na markę - koronkowe bransoletki Missiu pomagają w wyrażaniu emocji i uczuć, Lilou, to magia personalizacji, a nowa marka ChouChou like me to bransoletki, które pomagają spełniać marzenia...

Jak nosić "bogaty" nadgarstek?

Najmodniej będzie gdy połączysz przeróżne bransoletki w spójną kompozycję. Łącz bransoletki na pasku, z tymi koralikowymi i ze sznurków. Ważna jest też jedna rzecz - takie dodatki nosimy nonszalancko nawet do wyjściowych sukienek! Zobacz te bransoletki damskie z kamieni!

Zobaczcie wszystkie modne bransoletki, które noszą gwiazdy: