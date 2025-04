Po wielkim boomie na mikro torebki, które mieściły jedynie telefon, kartę i szminkę, z uśmiechem na ustach wracamy do funkcjonalnych i bardziej pakownych toreb. Faworytem w najbliższym sezonie będą dawno niewidziane na modowej scenie bowling bags.

Mówiąc o tych designerskich torbach, mamy przed oczami kultowy model Prady Bowler z sezonu wiosna/lato 2000. Torebka stała się hitem i w błyskawicznym tempie znikała ze sklepowych półek. Teraz, po latach nieobecności bowling bags, znowu szturmem podbijają ulice. Czas pokaże, czy to tylko chwilowy trend czy zagrzeją miejsce na dłużej. Szukasz torebki na wiosnę? Zerknij na nasze typy i wybierz coś dla siebie.



Brązowa bowling bag

Piękny w swojej prostocie projekt marki Balagan to zdecydowanie nasz numer 1. Karmelowy kolor i minimalistyczny design – w takim wydaniu bowling bag kupujemy w ciemno. Dobrze wypadnie jako stylowy dodatek do biurowej stylizacji oraz do luźnego stroju na lunch z przyjaciółmi.

fot. BALAGAN cena: 499zł/materiały prasowe

Beżowa bowling bag

Bowling bag, którą znalazłyśmy w kolekcji Calvina Kleina możesz nosić na co dzień do jeansów i do wieczorowej sukienki. Prosta forma i jasny kolor zda egzamin o każdej porze.

fot. Calvin Klein cena: ok. 410zł/materiały prasowe

Zielona bowling bag

Model z wytłoczonym logo, który oferuje niemiecka marka JOOP! będzie dobrą alternatywą dla shopperki. Ma dołączony dłuższy pasek, więc sama decydujesz jaki styl wybierasz – elegancki czy bardziej na luzie.

fot. JOOP! cena: ok. 710zł/materiały prasowe

Bowling bag w rozmiarze XL

Co powiesz na bowling bag w rozmiarze XL? W takiej wersji sprawdzi się jako torba na weekend lub na siłownię. Jest bardzo pakowna, więc z powodzeniem zmieścisz w niej wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy.

fot. River Island cena: ok. 270zł/materiały prasowe

