Wśród modnych botków na sezon jesień-zima 2021/22 znajdziemy mnóstwo stylowych fasonów. Jednym z najbardziej popularnych są botki na niskim obcasie. Czemu biją rekordy popularności? Przede wszystkim dlatego, że łączą w sobie kobiecą elegancję z wygodą. Niski obcas jest komfortowy i stabilny. W takich botkach można przechodzić cały dzień!

Oprócz tego modelują nogi, wyszczuplając optycznie łydkę oraz dodają kilka centymetrów wzrostu. Każda stylowa kobieta ma takie buty. Małgorzata Kożuchowska także je lubi. Zobacz modele w jej stylu i inne niedrogie propozycje!

Spis treści:

Małgorzata Kożuchowska uznawana jest za ikonę stylu. Nie bez powodu. Doskonale wie, jak łączyć trendy z jej własnym stylem pełnym klasyki. W swojej kolekcji butów ma właśnie czarne botki na niskim obcasie. Aktorka zestawiła je z białymi spodniami o szerokich nogawkach oraz z modnym, camelowym kardiganem. Podobne botki znalazłyśmy w ofercie marki Royal Fashion. Są również wykonane z zamszu i mają niemal identyczny fason. Dodatkowo z przodu mają czarne, delikatne haftowanie. Kosztują tylko 44,99 zł!

fot. czarne botki na niskim obcasie / Instagram (Małgorzata Kożuchowska), Royal Fashion

Absolutnym hitem sezonu są beżowe botki. Uniwersalne i bardzo łatwe do wystylizowania. Możesz je nosić do kwiecistej sukienki, kolorowej spódnicy albo do niebieskich jeansów. Stylowy model znalazłyśmy w ofercie Jenny Fairy. Wykonane z gładkiej skóry z ozdobnym, grubszym paskiem na górze cholewki. To bardzo elegancki model, który możesz nosić na co dzień i na specjalne okazje. Teraz kupisz je na promocji za 89,99 zł!

fot. beżowe botki na niskim obcasie / Jenny Fairy

Kolejne botki, które przypadły nam do gustu to lakierowany model również marki Jenny Fairy z ozdobnym, cienkim łańcuszkiem. Lakierowane botki modnie podkręcają stylizację i wyglądają niebanalnie. Model marki Jenny Fairy ma stonowany kolor w odcieniu khaki, ale dostępny jest też w innych wariantach kolorystycznych: czerń, beż i brąz.

fot. lakierowane botki khaki / Jenny Fairy

Szukasz eleganckich butów na wielkie wyjście? Postaw na botki ze szpiczastym noskiem. Model na niskim obcasie będzie wygodny i stylowy. Takie buty znajdziesz na przykład w ofercie Gino Rossi. Czarny model na niskiej szpilce typu kaczuszka to hit! Wyglądają jak połączenie botków i czółenek. Cholewka botków jest miękka, co jeszcze bardziej poprawia komfort noszenia. Idealne do sukienki! Teraz w promocji -50%!

fot. botki na niskim obcasie / Gino Rossi

Na koniec proponujemy jeszcze wygodne botki sznurowane na traktorkowej podeszwie i niskim obcasie. To model z kolekcji Born2be. Dostępny w kilku kolorach: bordowym, granatowym, czarnym i szarym. My polecamy szczególnie model w kolorze bordowym, który stylowo podkreśli i ożywi każdą stylizację. Obecnie kupisz je za 89,99 zł, a z kodem nawet za 62,99 zł. Takie botki noś z jeansami, dzianinową sukienką i z puchową kurtką lub płaszczem typu parka.

fot. sznurowane botki na niskim obcasie / Born2be

