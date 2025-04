Spis treści:

Trend, który pokochają miłośniczki stylu vintage i retro. Sznurowane botki doskonale pasują do spódnic - rozkloszowanych oraz ołówkowych. Jeśli dobierzesz do nich rajstopy w tym samym kolorze, uzyskasz efekt optycznego wydłużenia nóg. To szalenie kobiecy i modny fason butów, który doda szyku każdej eleganckiej stylizacji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana

Białe buty jeszcze kilka sezonów temu były symbolem obciachu. Jednak trend na nie wrócił do łask! Ten modny dodatek wymaga odrobiny modowej odwagi, lecz jeśli się na nią zdobędziesz, będziesz królową trendów. My polecamy nosić je do denimu w stylu lat 90., złotej biżuterii i sportowych bluz.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Kenzo, Versace

Projektanci mody zapraszają na Dziki Zachód! W trendach lansują modne kowbojki w nieco odświeżonej wersji. Nowoczesne modele nie przypominają tych, które są noszone na amerykańskich ranczach. Są subtelniejsze, bardziej stylowe oraz mają różne kolory. Co ciekawe, niektóre mają wysokie obcasy, platformy, a nawet koturny. Każda z nas może wybrać model, który idealnie jej pasuje.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Isabel Marant, Bottega Veneta

Praktyczne botki na deszczową pogodę, czyli... kalosze! Jesienią 2020 będziemy nosić je nie tylko w czasie deszczu, lecz zwyczajnie na co dzień. Powinny mieć wysoki bieżnik, lecz najważniejszym elementem jest modny pastelowy kolor. Na pokazach pojawiły się kalosze fioletowe, błękitne, różowe i białe.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Prada, Versace

Modny trend w duchu lat 80. i 90. Do łask wracają trapery oraz buty typu glany, kojarzone z subkulturami. W unowocześnionej wersji mają niewiele wspólnego z kontrkulturą. Wpisują się w styl glamour z rockowym sznytem. Są wygodne, stylowe i praktyczne, szczególnie w czasie niepogody.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Chole, Dior

Kontynuacja trendu na botki z elastyczną cholewką. Jesienią 2020 cholewka idealnie dopasowuje się do kostki, jednocześnie podkreślając najwęższe miejsce sylwetki. Takie buty świetnie wyglądają nie tylko do spódnic i sukienek, ale przede wszystkim do spodni z nogawkami 7/8, które są teraz bardzo hot!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/ Od lewej: Dolce&Gabbana, Fendi

