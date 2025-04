Nie mamy wątpliwości! Jesień rozgościła się już na dobre. Dlatego najwyższy czas schować letnie sukienki i zastąpić je ciepłymi ubraniami. Pomijając ich praktyczną funkcję, warto również zadbać, aby wybierana przez was garderoba wpisywała się w najnowsze trendy. Tym razem bierzemy na tapetę najmodniejsze kolory na jesień 2015. Na pierwszy ogień idzie kolor bordowy!

Modne kolory na jesień 2015 - bordowy

To bardzo elegancki i wyrafinowany kolor, ale naszym zdaniem również bardzo trudny w stylizacji. Najlepiej zdecydować się na total look w tym ciemnym odcieniu czerwieni. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie go z klasycznymi barwami: czernią, granatem i brązem. Całkiem nieźle wygląda również z kolorem kremowym, który również jest bardzo modny w sezonie jesień-zima 2015/2016.

Jeżeli nie jesteś przekonana do ubrań w tym kolorze, postaw na modne dodatki. Będą sygnałem, że doskonale orientujesz się w najnowszych trendach.

/fot. Margaret; Olivia Palermo; Halina Mlynkova; Taylor Swift/

Dla kogo jest kolor bordowy?

Bordowy jest zimnym kolorem, dlatego będzie pasował kobietom, które mają śniadą cerę i łatwo się opalają. Dobrze będą wyglądały w nim również panie z niebieskimi oczami. Musicie jednak pamiętać, że kolor bordowy potrafi dodać lat i uwydatnić cienie pod oczami. Dlatego trzeba postępować z nim bardzo ostrożnie i krytycznie patrzeć na własne odbicie w lustrze.

We're switching denim staples for colourful cord like @themoptop. #TopshopStyle #cord #denim #OOTD #dress Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Topshop (@topshop) 1 Wrz, 2015 o 7:10 PDT

