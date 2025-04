Bordo - modny kolor na jesień 2014

Kolor bordowy przypadł do gustu fashionistkom i jeszcze się im nie znudził. Kolekcje na sezon jesień-zima 2014/2015 są pełne ubrań i dodatków właśnie w tym kolorze. Specjalnie dla was wybrałyśmy najmodniejsze z nich, bez których twoja jesienno-zimowa garderoba nie będzie kompletna. Wśród nich absolutnym must have są bordowy kapelusz z dużym rondem, futrzana bransoletka, skóropodobna spódnica midi oraz bordowy plecaczek na wysoki połysk. Oto one:

Reklama