Bomber to popularne nazwa sportowej baseballówki. Jakiś czas temu była zarezerwowana jedynie dla uczniów amerykańskich szkół i wielbicieli sportowego stylu. Dzisiaj pojawia się na pokazach u największych projektantów mody. W tym sezonie pokochał je Alexander Wang i Roberto Cavalli. Pojawiły się również wśród propozycji domu mody Versace, Pucci czy Fendi. Nie ma wątpliwości, że to najmodniejsza kurta wiosny 2016!

Bomber - najmodniejsza kurtka na wiosnę 2016

Wiemy, że za oknem leży śnieg, a do wiosny jeszcze daleko, ale przecież możemy się już do niej przygotować! Dzisiaj mamy dla was przegląd modeli dostępnych obecnie w kolekcjach znanych marek. W naszym zestawieniu dominują gładkie bomberki - czarne, szare i zielone, ale pojawiają się również modele w odcieniach srebra i złota.

Kiedyś dominowało przekonanie, że tego typu kurtka pasuje jedynie do sportowej stylizacji. W tym sezonie zrywany z tą modą! Nosimy je do spodni w kant, zwiewnych sukienek i tiulowych spódnic.



