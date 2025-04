Kamil Owczarek i Michał Gilbert Lach świętują właśnie 5-lecie swojej marki. Warszawski duet Bohoboco szturmem zdobył rodzimy rynek i podtrzymuje zainteresowanie marką już od kilku lat. Mają również i swoich przeciwników, ale nie ma prawdziwej sztuki bez konstruktywnej krytyki, prawda?

Bohoboco ma już 5 lat!

Do naszej redakcji przyszła kartka z pozytywką, na której nagrane było zaproszenie na pokaz wiosna-lato 2015 głosem samych projektantów. Ten jakże nowatorski zabieg to ukłon w stronę dawnych dekad, w końcu kartki z pozytywkami święciły swoje triumfy w połowie ubiegłego stulecia. Ale wracając do samego pokazu... Jak zwykle wybieg przygotowany z rozmachem robił ogromne wrażenie.

A, co zaprezentowało Bohoboco na tym jakże misternie przygotowanym tle? Typowe dla siebie kobiece sylwetki. Feeria podkreślających kobiece kształty krojów w stylu lat 50. i 60., jednak tym razem unowocześnione zostały niemal futurystycznymi detalami, np. tymi w postaci hologramowych wstawek. Oprócz tego Bohoboco wiosnę i lato 2015 widzą w jasnych barwach. Nam najbardziej rzucał się w oczy jasny odcień niebieskiego. W kolekcji znalazło się również miejsce na typowe na nadchodzący sezon cięcia. Transparentne tkaniny, opływające ciało jedwabie, oversize'y, seksowne wycięcia i klasyki w męskim stylu. Całość - jak zwykle na 5-tkę.

