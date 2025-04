Połączenie body i dżinsów to chyba najbardziej charakterystyczny duet w stylu lat 90. Nosiły je bohaterki Beverly Hills 90210 nosimy i my. W końcu jest lato (no prawie), a w tym sezonie możemy pozwolić sobie na odrobinę więcej szaleństwa niż zwykle.

Body i dżinsy - to jest hit!

Oczywiście trend ten nie jest zarezerwowany jedynie dla tych z doskonałą figurą. Chociaż może się tak wydawać. Pamiętajcie, że opcja ze spodniami z wysokim stanem ratuje sytuację gdyż podkreśla nam talię a do tego wyrównuje fałdki na brzuchu. Jedyną wadą body jest to, że może spłaszczać piersi - a najlepiej wygląda noszony bez biustonosza!

Gwiazdy kochają body

Jedną z najbardziej znanych orędowniczek tego stylu jest chyba najsłynniejsza na świecie blogerka - Chriara Ferragni. Jednak nie tylko ona stawia na look sprzed kilku dekad. Na połączenie dżinsowych spodnie (nie tylko długich - szorty też będą wyglądać bosko), zdecydowała się niejednokrotnie Emily Ratajkowski czy słynne siostry Kendall i Kylie Jenner.

Nieważne czy jest to klasyczne czy kolorowe body z nadrukiem - w połączeniu z dżinsami będzie wyglądać ultra modnie. A wy będziecie czuły się fantastycznie. Zobaczcie w jaki sposób body z dżinsami noszą gwiazdy, może coś was zainspiruje!

Wygodne sandały na płaskiej podeszwie Jednoczęściowe stroje kąpielowe wracają! Okulary przeciwsłoneczne? Obowiązkowe latem