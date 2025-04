Bluzy Hello Forma

Najnowsza kolekcja polskiej marki Hello Forma, to linia 3 modeli bluz dostępnych w kilku wersjach kolorystycznych. Każda bluza z kolekcji Social Media ma specjalne miejsce po którym można pisać. Czyli moda przechodzi przechodzi na wyższy poziom i teraz personalizacja ubrań ma całkowicie nowe znaczenie.

Hello Forma z własnymi hashtagami

Kolekcja Social Media od Hello Forma ułatwia wyrażenie siebie. Nawiązywanie nowych znajomości, zdobywanie obserwatorów na Instagramie, lajków na Facebooku, czy promowanie nowego projektu. Teraz nawet stojąc w kolejce po zakupy, spacerując po mieście, czy bawiąc się na koncercie dajesz szansę, by mi mijane osoby mogły cię łatwo odnaleźć w Internecie.



Po bluzie Hello Forma z kolekcji Social Media można pisać i rysować wielokrotnie. Wystarczy przetrzeć stary napis gąbką zanurzoną w wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń i wyprać według wskazówek na metce. Do każdej bluzy dołączony jest specjalny, zmywalny flamaster. Kochamy to!

