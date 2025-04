Dekolt odkrywający ramiona typu carmen to największy hit nadchodzących miesięcy. Romantyczny, kobiecy i nieziemsko seksowny. Nie każdej z was przypadnie do gustu jednak polecamy by wypróbować ten nowy trend. Gwarantujemy, że poczujecie się wyjątkowo.

Odkryte ramiona i modny dekolt w stylu carmen

Odważniejsze z was mogą stylizować ten look na co dzień. Do dżinsów, szortów czy spódnicy midi. Pamiętajcie, że do biura możecie ściągnąć dekolt na ramiona by zakrył więcej ciała a dopiero po pracy je odsłonić całkowicie :) Jednak wiemy, że wiele z was skusi się na tego typu bluzki dopiero w wakacje. Lepiej późno niż wcale!

Nasze propozycje pochodzą z popularnych sieciówek, które już pokochały ten motyw. Odkryte ramiona muśnięte słońcem? Tak! Ten hit znajdziecie w takich sklepach jak: H&M, New Look, Pimkie, Zara, Tally Weijl, C&A.

W sklepach znajdziecie klasyki w stonowanych kolorach, ale i mocniejsze propozycje ozdobione falbankami, perforacjami i wakacyjnymi printami. W naszej szafie na pewno znajdzie się przynajmniej jedna bluzka z odkrytymi ramionami. A wy skusicie się?

