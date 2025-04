Wiosna zachęca do ubierania się w wesołe, kolorowe rzeczy... Co jednak, gdy w pracy obowiązuje dress code i boisz się pozwolić sobie na trochę szaleństwa? Wcale nie musisz rezygnować z kolorów, by w pracy wyglądać stosownie. Wystarczy zastosować się do paru zasad.

Wiosenna bluzka do pracy

Ubrania do pracy nie muszą być szare i nudne, sprawiając, że ukryjesz się w tłumie pracowników. Jeśli bluzka będzie szykowna, wykonana z eleganckiego materiału śmiało możesz postawić na mocniejsze barwy. Jakich zasad się trzymać?

Nie przesadzaj z ilością kolorów. Do barwnej bluzki dobierz stonowaną resztę , najlepiej w jednej tonacji. Idealnym uzupełnieniem będą tu beże i czerń.

, najlepiej w jednej tonacji. Idealnym uzupełnieniem będą tu beże i czerń. Bluzka z kołnierzykiem zawsze będzie szykowna. Klasyczny krój plus mocny kolor, a nawet wzór, to jest to!

Obejrzyjcie naszą galerię z bluzkami do pracy: