Białe bluzki w stylu boho to hit lata 2016. Mimo, że tak naprawdę co roku hitem są białe bluzki i sukienki to i tak zawsze pojawi się coś nowego. Coś co wyróżni tegoroczne projekty od poprzednich lat. W tym sezonie najmodniejsze są te zdobione gipiurą i wszelkiego rodzaju koronkowymi zdobieniami. Falbanki i frędzle również są mile widziane. Ma się po prostu dziać!

Białe bluzki w stylu boho to hit

W tym sezonie w sklepach już od 39 złotych znajdziecie szeroki wachlarz możliwości. Długi rękaw, krótki lub w ogóle bez. Do tego nowinki z asymetrycznymi wycięciami i kolorowymi aplikacjami - haftami. Hitem latem 2016 są oczywiście bluzki z dekoltem carmen a także te z bufiastymi rękawami. Cienkie ramiączka i opadające rękawki również są bardzo sexy.

Przegląd sukienek w stylu boho

Bluzki tego rodzaju doskonale sprawdzą się zarówno na wakacjach w tropikach jak i w mieście. Są luźne, wygodne i będziemy się w nich czuły bardzo komfortowo. No chyba, że boimy się zabrudzeń... :) Gwarantujemy, że biała bluzka boho nieważne czy w połączeniu z dżinsowymi szortami czy spódniczką - będzie wyglądać bardzo modnie a przede wszystkim wakacyjnie,

|Od lewej: John Galliano, Givenchy, Giles - fot. ONS.pl|

W naszej galerii znajdziecie modele pochodzące z letnich kolekcji m.in.: H&M, Tally Weijl, F&F, Mango i Zara. Która przypadła wam najbardziej do gustu?

