Dla odmiany na lato 2015 proponujemy bluzki bez rękawów. Po bluzkach i koszulach przyszedł czas na inny model, który latem również zda egzamin. Nie jest to klasyczny tank top a bluzka na szerokich ramiączkach, która występuje w wielu wersjach - koszulowej, golfa i prostego topu.

Modele, które znalazłyśmy w popularnych sieciówkach startują cenowo od 28 złotych. Wśród nich znajdziecie koszule bez rękawów, które będą udanym zamiennikiem do stroju biurowego. Pod marynarką będą wyglądać klasycznie a nam będzie chłodniej.

Bluzki bez rękawów na lato 2015

|Od lewej: Iceberg, Emporio Armani, Iceberg|

Dla tych, które cenią sobie wygodę znalazłyśmy proste modele z cienkiego materiału, które pasować będą zarówno do sezonowych chinosów jak i szortów, i spódniczki. Golf bez rękawów to wyjątkowa opcja na lato. Wyrafinowany look stworzycie łącząc go ze spodniami z wysokim stanem. Będzie elegancko nawet jak zrezygnujecie w tym przypadku z marynarki. Odkryte ramiona skontrastuje brak dekoltu.

