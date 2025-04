bluzka z kokardą

Bluzka z wiązaniem pod szyją lansowana była już jakiś czas temu jednak wiosną i latem jest niezaprzeczalnym must-have. Motyw ten przewijał się przez niezliczoną ilość pokazów a w popularnych sklepach dostępnych w Polsce znajdziecie mnóstwo modeli a wśród nich na pewno coś dla siebie.

Reklama

Modne bluzki z kokardą

Najmodniejszym modelem bluzki z wiązaniem w tym stylu jest biała z czarną wstążką. Noszą ją gwiazdy na całym świecie a w tym i w Polsce, jak np. Maja Sablewska. Tego typu uniform to doskonały pomysł na look do biura a z odpowiednimi dodatkami na co dzień.

fot. FREE

Dla bardziej ekstrawaganckich czytelniczek proponujemy maxi kokardy a dla tych mniej bardziej symboliczne - małe. Jednak dla tych, które nie chcą kupować nowych bluzek proponujemy pewien stylizacyjny zabieg. Wybierz apaszkę w kolorze koszuli i zawiąż ją pod szyją - będzie wyglądać jak stylowa całość. Lub wybierz dowolną apaszkę i uzupełnij każdą inną bluzkę w ten sam sposób. Gwarantujemy udany look i to jak najbardziej na czasie.

Sprawdź też bluzki damskie do pracy!

Reklama

Więcej modowych hitów:

Nowy trend - stanik noszony na top? Do bikini zrewolucjonizuje modę plażową? 15-latka została twarzą Chanel?!