Mamy coś dla miłośniczek modnego grunge'u, ale w wydaniu glamour. Kolorowe bluzy ombre to doskonałe rozwiązanie na weekendowe spotkania z przyjaciółmi, stylizację do szkoły, czy na festiwal. W polskich sklepach, jak i w internecie znajdziecie wiele modeli, spośród których na pewno wybierzecie coś dla siebie.

Modna bluza ombre - to jest to!

Bluzy, longsleeve'y, czy sweterki z farbowanego - dekatyzowanego materiału wyglądają świetnie. Ostatnio pojawiły się również modele, które oprócz charakterystycznych maziajów mają naklejki w zabawne wzory. Pamiętajcie, że jeśli nie znajdziecie wymarzonej bluzy ombre w sklepach, zawsze możecie zrobić ją same. To takie proste! Stara, nieużywana bluza, farbki do ubrań i stary garnek. Znajdą się wśród was te, które uwielbiają ciuchy DIY (Do it Yourself)?.

Zajrzyjcie do galerii z modnymi bluzami ombre: