BLESSUS - kolekcja wiosna-lato 2015

Kolekcja marki BLESSUS na wiosnę i lato 2015 jest bardzo graficzna. Charakteryzuje się też ograniczoną paletą kolorów, występuje w niej tylko biel i czerń. - Jaskrawym akcentem jest żakard w kolorze cytrynowo srebrnym, lekko tkany, bardzo plastyczny. Skupiłem się na detalach, tak jak wyszywane kamieniami półszlachetnymi szwy i dekolty. Zaś koronka dodaje odrobiny romantyzmu i kobiecości, od której staram się nie stronić. Jest to niejako kontrast do bardzo geometrycznych i może wręcz surowych form nawiązujących do lat 50. i 60. w modzie i historii kostiumu - mówi Michael Hekmat, twórca kolekcji. Zobaczcie sesję wizerunkową!

