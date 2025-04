Michael Hekmat to jeden z najzdolniejszych projektantów, którzy aktualnie tworzą w naszym kraju. Od kilku sezonów konsekwentnie podąża swoją ścieżką odrzucając komercję i najpopularniejsze trendy. Odróżnia go to na polskiej scenie.

Tym razem inspiracją do stworzenia jesienno-zimowej kolekcji zainspirowała go twórczość i życie belgijskiego surrealisty Rene Magritte’a było bodźcem do stworzenia tej kolekcji. Elementy uniformów oraz męskiej garderoby przewijają się przez wszystkie sylwetki.

Ubrania z tej kolekcji sa odzwierciedleniem mojego pragnienia intymości i unikalności projektowanych przeze mnie ubrań. Skupilem się na tkaninach i wykończeniach, przede wszystkim ozdabiając szwy kamieniami naturalnymi ułożonymi w geometryczny rytm. Paletę kolorów ograniczyłem do głebokiej czerni, granatu, nieskazitelnej bieli oraz odrobiny eklektycznego pomarańczu.

- mówi Michael Hekmat



|foto: Bartek Szmigulski, Modelk: Magdalena Żalińska, mua: Anna Użyńska, włosy: Magdalena Brojak|

Blessus jesień-zima 2015/2016

Michael Hekmat jest absolwentem prestiżowej Istituto Marangoni w Mediolanie, pracował dla Vivienne Westwood w Londynie, Proenza Schouler w Nowym Jorku i Giambattista Valli w Paryżu. Jest podwójnym laureatem włoskiej edycji Vogue Talents oraz zwycięzcą Konkursu C&A Re-Imagine Design Challenge 14.

