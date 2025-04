Już doskonale wiece, że sezon wiosna-lato 2016 będzie należał do subtelnych i kobiecych pasteli. Kilka dni temu pokazywałyśmy wam ubrania i dodatki w kolorze pudrowego różu. Dzisiaj przyszedł czas na romantyczny błękit.

Modna ubrania w kolorze pudrowego różu

W kolekcja większości znanych sieciówek znajdziecie ubrania tym subtelnym odcieniu niebieskiego. Wśród rzeczy, które udało się nam wypatrzeć, znajdziecie m.in. puchowa kamizelkę z Mango, które będzie idealna na wczesną wiosną. Spodobała się ma również luźna sukienka Zary. Wiosną będzie pięknie wyglądała z kozakami i ramoneską, a latem z delikatnymi sandałkami na płaskiej podeszwie.

Do gustu przypadły nam również stylowe płaszcze w tym wiosennym kolorze. Bardzo ładne modele pojawiły się w nowej kolekcji marki Topshop i Zary. Będą świetnym urozmaiceniem stylizacji w pochmurne dni poprzedzające nadejście upragnionej wiosny!

Modne kolory wiosny - pudrowy róż

Te rzeczy chcemy mieć wiosną w swoich szafach!

Kolorowe płaszcze na przełom sezonów!

1 z 20 Błękitna koszula H&M, cena, ok. 79,90 zł

2 z 20 Błękitna kurtka puchowa Zara, cena, ok. 239 zł

3 z 20 Błękitny sweter Topshop, cena, ok. 195 zł

4 z 20 Błękitna spódnica New Look, cena, ok. 75 zł

5 z 20 Błękitny kombinezon New Look, cena, ok. 115 zł

6 z 20 Błękitna sukienka Zara, cena, ok. 139 zł

7 z 20 Błękitny płaszcz Zara, cena, ok. 359 zł

8 z 20 Błękitna koszula Mango, cena, ok. 119 zł

9 z 20 Błękitna sukienka Polo Ralph Lauren, cena, ok. 629 zł

10 z 20 Błękitna sukienka Topshop, cena, ok. 180 zł

11 z 20 Błękitna torebka New Look, cena, ok. 120 zł

12 z 20 Błękitna koszula Mango, cena, ok. 89,90 zł

13 z 20 Błękitna sukienka New Look, cena, ok. 250 zł

14 z 20 Błękitny płaszcz Topshop, cena, ok. 480 zł

15 z 20 Błękitna spódnica Topshop, cena, ok. 160 zł

16 z 20 Błękitna koszula H&M, cena, ok. 59,90 zł

17 z 20 Błękitny sweter Mango, cena, ok. 59,90 zł

18 z 20 Błękitna bluzka z baskinką Benetton, cena, ok. 139 zł

19 z 20 Błękitny top New Look, cena, ok. 65 zł