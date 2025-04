Wczoraj podczas warszawskiego pokazu, duet bizuu (Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak), pokazały swoją wizję przyszłorocznej wiosny i lata. Jak można było się domyślić wizja ta była ultra kobieca, kwiecista i pozytywna o zabarwieniu retro. Oprócz samego pokazu, na którego wybiegu pokazało się kilkadziesiąt sylwetek, na imprezie można było spotkać niemal wszystkie najważniejsze gwiazdy polskiego show biznesu. Wszyscy chcieli zobaczyć ich najnowsze projekty.



bizuu na wiosnę i lato 2015

Najnowsze propozycje marki to przede wszystkim florystyczne printy, które królują na sukienkach, spódnicach, topach i kostiumach kąpielowych. Kroje zaczerpnięte z mody lat 40. i 50. wykończone koronką prezentują się fantastycznie. Do tego podkreślona talia, zwiewne, resortowe kreacje z szyfonu, które uzupełnią naszą wakacyjną garderobę. Całość oceniamy bardzo pozytywnie, a do tego cała oprawa...Pokaz na 6-tkę!



