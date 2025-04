bizuu to jedna z najprężniej działających polskich marek projektanckich. Co sezon ich kolekcje spotykają się z ciepłym przyjęciem nie tylko przez ludzi z branży, ale i miłośniczki mody, oraz gwiazdy. Ich styl oscyluje miedzy retro, a najnowszymi trendami. Poznański duet bizuu słynie z charakterystycznych sukienek i spódnic z rozkloszowaniem, które każdej stylizacji nadadzą kobiecej dekadencji.

Modne ubrania bizuu na jesień-zimę 2014/2015

Marka ponownie do stworzenia swojego lookbooka zaangażowała Łukasza Pukowca. Fotografa, który robi coraz większą karierę na międzynarodowej arenie. Fantastyczne stylizacje to dzieło Magdy Jagnickiej, stylistki która czuje smak estetyki marki. W kolekcji znajdujemy specyficzne falbanki, niecodzienne printy i przestrzał przez najgorętsze trendy. Zresztą zobaczcie i oceńcie same!

