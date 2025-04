Piękny i stylowy wygląd jest bardzo ważny dla każdej z nas. Perfekcyjny makijaż, eksponowanie swoich dobrych stron oraz maskowanie mankamentów sylwetki to nieodzowne elementy dobrego wizerunku, a także pewności siebie i dobrego samopoczucia. Szukamy najlepszych i dopasowanych do nas rozwiązań zarówno w modzie jak i podczas wybierania nowego auta. Ma być zwinne, nowoczesne, a także zachwycać kształtem i funkcjonalnością. Takie właśnie trendy prezentują współpracujące ze sobą marka bizuu oraz Renault Twingo.

Modowe trendy! Warsztaty Renault Twingo i bizuu

W połowie czerwca w showroomie bizuu w Warszawie miały miejsce wyjątkowe warsztaty zorganizowane przez marki: bizuu i Renault Twingo. Dziesięć laureatek konkursu "Renault kocha bizuu" miało możliwość poznania najnowszych, modowych trendów. Dziewczyny uczestniczyły w spotkaniu z projektantką bizuu – Zuzanną Wachowiak, która opowiedziała im o swojej pracy oraz sposobach na codzienną inspirację czy tajnikach tworzenia niebanalnych rozwiązań, z których słynie marka.

Styliści marki pokazali, jak dobierać strój ze względu na okazję do każdej figury. Uczestniczki poznały też zasady modelowania sylwetki oraz miały możliwość zapoznać się z najnowszymi trendami modowymi bizuu sezon wiosna-lato 2015.

Ponieważ dopełnieniem każdego stroju jest makijaż, dlatego uczestniczki zostały umalowane przez makijażystki marki Bobby Brown oraz dostały upominki – pudełko pełne kosmetyków tej amerykańskiej marki!

Kolejną atrakcją była jazda slalomem najnowszym Renault Twingo wraz z instruktorem Szkoły Jazdy Renault. Wtedy laureatki konkursu miały okazję na własne oczy podziwiać nowoczesne wnętrze i zaskakującą zwrotność tego kobiecego, miejskiego auta oraz doskonalić swoje umiejętności pod okiem trenerów Renault.

Bądź pięknie nowoczesna z bizuu

Modowa marka bizuu stworzona została przez dwie zdolne i z ogromnym poczuciem estetyki kobiety – Zuzannę Wachowiak i Blankę Joradan. Obie od dawna interesowały się modą. Zuzanna studiowała na wydziale Architektury i Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a Blanka mimo, że z wykształcenia jest radcą prawnym, to i tak modowa pasja zwyciężyła i dziś założycielki bizuu są cenionymi polskimi projektantkami. Ich stroje są popularne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bizuu cieszy się również uznaniem wśród gwiazd.

Klientki pokochały bizuu, ponieważ nowoczesne, romantyczne i przede wszystkim kobiece stroje zachwycają swoim wdziękiem i klasą. W lookbooku bizuu znaleźć można propozycje na każdą okazję – od eleganckiej sukienki, po strój do pracy czy na imprezę. Motywem przewodnim kolekcji wiosna-lato 2015 są romantyczne fasony, jasne pastelowe barwy oraz delikatne, lekkie i naturalne tkaniny, z których wykonano kreacje. Dominują jedwabie, naturalna skóra, koronki i angora. Stylowe spódnice, kombinezony czy szerokie spodnie to must have tego sezonu!

Zawrotne Twingo dla odważnej kobiety

Przyjemny dźwięk silnika, nowoczesna stylistyka, poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa - najnowszy model Renault Twingo zapewnia nam to wszystko. W tym pięciodrzwiowym i kobiecym aucie zastosowano wiele przydanych rozwiązań, które sprawią, że podróżowanie samochodem stanie się jeszcze bardziej przyjemne. Głównym wyróżnikiem Twingo stał się umieszczony z tyłu silnik. Dzięki temu auto ma rekordowo mały promień skrętu. To dlatego auto osiąga najlepszą zwrotność w swojej klasie, pozwala tym samym swobodnie poruszać się po mieście i co najistotniejsze – zaparkować dosłownie wszędzie. Dodatkowo podwyższona pozycja za kierownicą zapewnia doskonałą widoczność. A dopasowane do kierowcy ulubionych kolorów: tapicerki, lusterek i elementów ozdobnych oraz nowoczesne technologie idealnie pasują do subtelnej, ale także aktywnej życiowo kobiety. Zwrotność, zwinność, piękne kolory, styl i nowoczesność to najważniejsze walory nowego Twingo, który już teraz podbił serca wielu kobiet.



Warsztaty bizuu – Twingo, wspaniała kolekcja modowych strojów Zuzanny Wachowiak i Blanki Jordan oraz piękny, kobiecy i zawrotnie zwrotny Twingo po prostu nas urzekły. Zobacz galerię zdjęć i sama oceń!

