Wzrok przyciągają przede wszystkim korale i bransolety w największych rozmiarach. Pamiętaj, że w tym sezonie duże jest piękne. Jeśli więc chcesz zabłysnąć, wybieraj biżuterię maxi. Możesz ją nosić do wszystkiego!

Duża biżuteria będzie królować na ulicach przez cały rok i doda charakteru nawet zwyczajnym, prostym ubraniom. To ona jest elementem stroju, który ma w tym sezonie zwracać uwagę i zaskakiwać.

Biżuteria dla kobiet



Ciekawe propozycje zaprezentowali w tegorocznej kolekcjach sławni designerzy biżuterii. Dla wielu z nich inspiracją była Grecja. Stąd taka ilość naszyjników oraz bransolet przypominających te noszone w starożytności przez Greczynki. Biżuteria jest oczywiście duża, o ciekawych formach, bogato zdobiona, nawet kilkoma rzędami kamieni w różnych kolorach (Jean Paul Gaultier, Prada).

Wśród tegorocznych projektów znalazły się również oryginalne naszyjniki (ADAM), wykonane najczęściej z łańcuszków (Givenchy), koniecznie długie. Kubistyczne formy i zaskakujące kształty to podstawa (Lanvin, Chanel). Niektórzy projektanci swoimi kolekcjami bardzo dokładnie dają do zrozumienia, że im większa biżuteria, tym lepiej – niekiedy trochę przesadnie (Francesco Scognamiglio).

Do prostych i eleganckich strojów nosi się w tym sezonie głównie złoto (Martin Grant) oraz czerń (Chanel ). Podobnie do strojów wieczorowych.

Biżuteria dla mężczyzn



Świat mody nie zapomniał również o mężczyznach, mimo że unikają oni biżuterii, przynajmniej w dużych ilościach. Większej części z nich wystarczy tylko obrączka. Na wybiegach wszystko zaczyna się jednak zmieniać. Wracają bransoletki w postaci łańcuszków (złotych lub srebrnych). Coraz częściej można zauważyć w sklepach również naszyjniki wykonane z czarnej linki i chromowanego metalu. Połączenie to w tym sezonie króluje wśród męskiej biżuterii. Panowie nie powinni zapominać też o nieśmiertelnikach.

Elegancki mężczyzna może zaprezentować swój styl poprzez odpowiedni dobór spinek do mankietów.

W tym sezonie najmodniejsze wzory to trójwymiarowe ostrosłupy, umieszczone regularnie jeden obok drugiego, chińskie znaki, a nawet takie, które przypominają monitor telefonu komórkowego. Co do metali, z których są wykonane, panuje zupełna dowolność (mosiądz, złoto, srebro).