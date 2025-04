W końcu ciepło! Latem uwielbiamy łączyć różne odcienie i barwy, nie tylko w ubraniach - także w biżuterii. Łańcuszki, kolczyki, bransoletki (na rękę i na kostkę) to must-have! Podkreśla kobiecość i wprawia w radosny nastrój. Jaka biżuteria będzie modna w tym sezonie? Oto 3 najmocniejsze trendy.

1. Pastele

Są bardzo kobiece i pasują do jasnych, letnich ubrań. Biała bransoletka sprawdzi się jako dodatek do eleganckiego stroju służbowego - zestaw: biała koszula, ciemna spódnica i biała bransoletka to klasyk, który powinna mieć każda z nas. Na romantyczne spacery, wypady z przyjaciółkami, czy wakacje nad morzem nie zapomnij zabrać zestawu kolorowych bransolet w pastelowych odcieniach, najlepiej ze złotym charmsem. Gdzie takie kupić? My pokochałyśmy te z coccola.pl.



2. Złoto

Nic nie wygląda pięknie niż złota, opalizująca biżuteria na muśniętej słońcem skórze. Piękny łańcuszek lub bransoletka będą pasowały do każdej stylizacji (bo przecież złoto pasuje i do bieli, i do czerni, a także do kolorów).

Nas urzekł naszyjnik „łapacz snów” ze srebra 925, pokrytego żółtym i różowym złoceniem oraz czarnym rodem. Pokochałyśmy go nie tylko za kolor, ale przede wszystkim za magiczny kształt. W zestawie z plażową sukienką będzie wyglądał nieziemsko! Od pierwszego zakochania zakochałyśmy się także w biżuterii egipskiej.

3. Choker

To trend, który lansują wielkie marki i styliści. Kolorowa aksamitka na szyję to dodatek, który sprawdzi się zarówno w zestawie z elegancką koszulą, jak i z modnymi w tym sezonie sukienkami z falbanami. Latem stawiamy na kolorowe chokery, najlepiej w pastelowych odcieniach (podpowiadamy: róż i mięta podbijają serca kobiet na całym świecie!).



fot. Materiały prasowe Coccola

A tobie, która biżuteria podoba się najbardziej?