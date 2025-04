Przed zakupami sprawdź, czy twoja ulubiona bielizna nie wymaga wymiany. Obwód dobrze dobranego i leżącego biustonosza powinien ściśle przylegać do ciała na całej długości - zarówno pod biustem, jak i na plecach - i znajdować się na tej samej wysokości z przodu i z tyłu. Jeśli na plecach stanik podsuwa się do góry, to znak, że jest za luźny. Piersi powinny wygodnie mieścić się w miseczkach - nie wysuwać się dołem, nie wystawać pod pachami ani nie fałdować się nad miseczką. Z kolei ramiączka nie mogą wpijać się w ciało ani zwisać. Zbyt luźne ramiączka, to znak, że stanik już się zużył albo potrzebujesz innego rozmiaru.

Reklama

Odpowiedni rozmiar biustonosza

Wielkość biustu w ciągu życia może wahać się wielokrotnie - zmienia się wraz z wagą ciała, kondycją, wiekiem czy zwykłymi zmianami w organizmie. Dlatego mniej więcej co pół roku warto się mierzyć, by określić potrzebny rozmiar stanika. Biustonosz o właściwie dobranym rozmiarze to podstawa garderoby - na co dzień po prostu go nie czujesz, bo leży stabilnie i wygodnie.

Fot. Fotolia

Rodzaj biustonosza

Jeśli zastanawiasz się, który stanik jest dla ciebie, przetestuj różne modele. Wiadomo, że większe biusty potrzebują mocniejszego podtrzymania - szerszego pasa obwodu, głębszych miseczek i szerszych ramiączek.

Dla mniejszych piersi stworzone są miękkie bezfiszbinowe fasony i push-upy. Ponieważ jednak każda sylwetka jest inna, warto sprawdzać i przymierzać różne fasony - najważniejsza jest twoja wygoda i dobre samopoczucie!

Reklama

Biustonosze, których nie może zabraknąć w twojej szafie

Podstawowy bieliźniany zestaw, dzięki któremu ubranie się na różne okazje nie sprawi ci kłopotu, to: wygodny stanik na co dzień, stabilna bardotka z odpinanymi ramiączkami, elegancki, czarny biustonosz i gładki cielisty stanik. Wśród biustonoszy znajdziesz też te do zadań specjalnych - ich krój pozwala kształtować sylwetkę i podkreślać kobiecość. Plunge z wyciętymi miseczkami sprawi, że w głębokim dekolcie będziesz wyglądać efektownie, a gorsetowy stanik nada figurze doskonałą linię. Poza tym pozostaje już tylko zabawa modą i kolorami. W tym sezonie wolisz pastelowy połysk czy miętowe koronki?