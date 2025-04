Biurowa kolekcja Camaieu prosto z Francji

Camaieu to przede wszystkim czerń, biel, szarości i granat. Jeśli w Twoim biurze nie obowiązuje sztywna etykieta, w kolekcji znajdziesz także elegancką, intensywną czerwień. Cała kolekcja jest skrojona, tak by podkreślić i uwydatnić kobiece kształty, ale w zgodzie z obowiązującą etykietą – spódnice i sukienki sięgają maksymalnie kilku centymetrów nad kolano, a dekolty są umiarkowanie wycięte . Ubrania z linii biurowej możesz łączyć i miksować ze sobą na wiele różnych sposobów, tak by codziennie wyglądać zupełnie inaczej, ale zawsze szykownie i elegancko.

Reklama