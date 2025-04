Nie wiemy czy wszystkie o tym wiecie, ale Big Star jest polską marką, która od ponad 25 lat utrzymuje się na rynku. Dlatego z tym większą przyjemnością prezentujemy najnowsze propozycje brandu na wiosnę i lato 2016. Zobaczcie zatem na jakie 3 kategorie projektanci marki podzielili najbliższe sezony.

Big Star wiosna-lato 2016

Marka postawiła na 3 linie - College, Safari i Brasil. Pierwsza z nich to klasyczne ponadczasowe, sportowe fasony w stylu amerykańskich uczelni. Kolekcja Safari to esencja gorącego lata utrzymana jest w kolorystyce ziemi, czyli brązach, odcieniach zielni i khaki. Fasony nawiązujące do podróży i ubrania z nadrukami zwierząt z afrykańskiego Safari rozbudzą chęć przygód podczas podróży. A na koniec egzotyczna Brasil - została przygotowana na gorące lato w stylu brazylijskiej plaży. To feeria barw - czerwieni, zieleni, pomarańczy oraz mocnego różu i koloru limonkowego.

fot. serwis prasowy Big Star

