Hiszpańska marka Oysho przygotowała na Święta 2013 seksowną i uwodzicielską kolekcję. Przeważają w niej koronkowe body i skromne, ale uwodzicielskie komplety. Wszystko utrzymane w stonowanych jesienno-zimowych kolorach, czyli coś, co przyda nam się przez okrągły rok.

Musimy zaznaczyć, że body, a w szczególności te z koronki to must-have sezonu. Od jakiegoś czasu fashionistki na całym świecie lansują ten element garderoby jako zamiennik dla klasycznego biustonosza i fig. Koronkowe body to fantastyczny pomysł, by nawet bez okazji czuć się wyjątkowo sexy!

