Jeżeli twoim największym problemem jest odstający brzuch, warto sięgnąć po korygujące figi z wysokim stanem. Wykonane ze specjalnego, elastycznego materiału uwydatnią linię bioder, podkreślą talię oraz modelują brzuch. Dodatkowo optycznie podniosą twoje pośladki i sprawią, że będą wyglądały na bardziej jędrne. Jeśli preferujesz mniej zabudowaną bieliznę, sięgnij po figi ściągające, których górna linia kończy się tuż pod pępkiem. Tego typu majtki modelują niższą partię brzucha, a wykonane z delikatnej i elastycznej mikrofibry zapewnią komfort noszenia.

Bielizna, która wyszczupli - sukienki i body

Na rynku bieliźniarskim największą popularnością cieszą się korygujące niedoskonałości body i sukienki. Dzięki zastosowaniu materiału o odpowiedniej rozciągliwości, cała sylwetka, od piersi aż po pośladki jest dyskretnie modelowana, a niedoskonałości skutecznie tuszowane. Jednocześnie materiał jest przyjemny i subtelny, nie musisz więc martwić się o dyskomfort noszenia takiej bielizny. Tego rodzaju bielizna ma często również różne kroje miseczek. Możesz więc wybrać np. semi-soft, wzmocniony od dołu pojedynczym przeszyciem, który zbierze piersi do środka i efektownie je uwypukli.

Jeśli potrzebujesz bardziej stabilnych miseczek, możesz zdecydować się na usztywniane w całości, które zbiorą nawet najbardziej wymagający biust i uniosą go do góry. Delikatne, koronkowe wykończenia sprawią, że każda kobieta poczuje się w takiej bieliźnie wyjątkowo i seksownie. Bielizna korygująca może być zatem połączeniem przyjemnego z pożytecznym!

Wybierz dla siebie odpowiedni fason i rozmiar

- Po pierwsze należy wybrać taki rozmiar bielizny korygującej, jaki wybieramy na co dzień w przypadku zwykłej bielizny. Warto zmierzyć obwód bioder dla fig, obwód pasa dla gorsetów oraz obwód biustu w przypadku body czy sukienek korygujących. Miseczka biustonosza bielizny wyszczuplającej powinna mieć taki sam rozmiar, jak miseczka twojego codziennego stanika. Choć może cię kusić, pamiętaj, żeby nigdy nie kupować mniejszych rozmiarów, ponieważ bielizna korygująca jest bardzo obcisła i w mniejszym rozmiarze będziesz czuła się niekomfortowo - radzi Iwona Miklusiak, brafitterka marki Dalia.

Fason bielizny należy dobierać pod względem partii ciała, którą chcemy skorygować oraz typu naszej sylwetki. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy brafitterki. Korygująca bielizna występuje z reguły w kolorze czarnym, białym lub beżowym, aby łatwo było dopasować do każdej kreacji i by była niewidoczna pod ubraniem. Dotyczy to także bielizny korygującej w dużym rozmiarze.