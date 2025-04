Przed wami kolekcja marki Huit na jesień 2014! Jaką bieliznę powinnyśmy nosić w nadchodzących sezonach? Najnowsza kolekcja marki to przede wszystkim mieszanka kobiecości, zmysłowości z nutką dziewczęcego uroku. A do tego szczypta stylu retro. W końcu modne body są wciąż wielkim hitem!

Bielizna Huit na jesień 2014

Delikatne zdobienia i koronkowe wykończenia nadają bieliźnie marki delikatności. Nowością w sezonie jesień 2014 są biustonosze z koronką doszytą na ramiączkach, które świetnie sprawdzą się pod top lub sukienkę na cienkich ramiączkach, a przy okazji dodadzą stylizację szczyptę romantyzmu i seksapilu. Koronkowe body, to propozycja dla kobiet, które cenią komfort i seksowny look, a do tego śledzą najnowsze trendy. Ten model fantastycznie sprawdzi się pod transparentną bluzkę!

Zajrzyjcie do galerii z modną bielizną na jesień 2014: