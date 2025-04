Od teraz do 16 lutego w sklepach F&F będzie dostępna kolekcja walentynkowej bielizny w niższych cenach. A to ważne, bo ładna bielizna jest zazwyczaj bardzo kosztowna, może więc warto poszukać tańszych zamienników? Brytyjska marka stawia na klasyczne wzory, które doskonale sprawdzą się w Walentynki 2014. Seksowne biustonosze ozdobione misternymi aplikacjami, sexy koszulki, a do tego komplety w niskich cenach.

Nasze typy

W walentynkowej kolekcji bielizny F&F, najbardziej spodobał nam się komplet bielizny z romantycznym wzorem kwiatowym. A dla kontrastu stawiamy na seksowne czerwone koszulki nocne. W końcu przed nami noc walentynkowa!

