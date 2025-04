Biały total look to jedna z kobiecych stylizacji. Będzie pasować do każdej okazji. Na randkę, biznesowe spotkanie, a nawet wieczór z przyjaciółkami!

Gwiazdy kochają biel

Obcisła biała sukienka, elegancki płaszcz i designerska torebka to wybór Caitlyn Jenner. Całość świetnie podkreśliła złotą biżuterią i szpilkami w beżowym kolorze. Dodatkowo różowy pedicure nieco przełamuje monochromatyczną stylizację.

stylizacje gwiazd/ kolaż Polki.pl

Jada Pinkett Smith postawiła na stylizację, w której białe spodnie z wysokim stanem i delikatnie lejący się płaszcz grają pierwsze skrzypce. Srebrna biżuteria i bordowy manicure dopełniają look gwiazdy i sprawiają, że wygląda jak milion dolarów!

Paulina Smaszcz-Kurzajwska na czerwony dywan założyła oversize'owy, wełniany gruby sweter, rozkloszowaną spódnicę i szpilki ze szpiczastymi noskami. Wszystko oczywiście w białym kolorze! Fuksja na ustach i kolorowa torebka świetnie ożywiły stylizację. Wyglądała wspaniale, prawda?

Ważne są dodatki

Biały jest znakomitym tłem do mocnych dodatków - polecamy geometryczne kolczyki w wyrazistym kolorze, grube bransolety lub ciekawie zdobioną kopertówkę. Z bielą pięknie współgrają szlachetne kolory, takie jak burgund i butelkowa zieleń.

Make-up dla odważnych

Niewinność białego total looku przełam mocnym makijażem. Wybierasz się na imprezę w centrum miasta? Doskonałym wyborem będzie ciemne, seksowy smoky eyes. Podczas randki lepiej od wyrazistych oczu sprawdzą się mocne, czerwone usta. Twój wybranek nie będzie mógł oderwać od ciebie wzorku!

