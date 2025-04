Niezwykle popularne paski pokochało wiele kobiet. Wiedzą o tym projektanci, którzy cyklicznie wprowadzają ten poziomy lub/i pionowy deseń na sklepowe regały. W nadchodzącym sezonie będą królować pasy w biało-czarnej kolorystyce. Zobaczcie ubrania, które pokrył ten modny wzór. Podpowiadamy również z czym je nosić!

Fot. H&M, Asos, River Island

Seksowna sukienka

Sukienki w białe-czarne, wąskie lub/i szerokie paski są nie tylko eleganckie, ale i modne. Jeśli szukasz zatem szykownej kreacji, pozbawionej nudy, postaw na pasiasty deseń. Idealnym dodatkiem do tego elementu garderoby będzie tradycyjna marynarka. W stonowanej wersji kolorystycznej lub nieco bardziej barwnej do wyboru!

Sukienka od lewej: River Island, H&M, Asos

Dziewczęca spódniczka

Dziewczęcy i urokliwy look uzyskasz dzięki rozkloszowanej, pasiastej spódniczce. Możesz ją łączyć zarówno z koszulą w ulubionym kolorze, jak i ponadczasowym jeansem. Stwórz zatem swój własny zestaw, w którym będziesz czuć się wygodnie i modnie!

Spódniczka od lewej: Asos, Topshop, River Island

Zwiewna koszula

Jak wam się podoba luźna, nieprzylegająca do sylwetki koszula, oczywiście w biało-czarne linie? Zestawiona z czarnymi rurkami lub legginsami tworzy idealne zestawienie zarówno do pracy, na towarzyskie spotkanie, jak i na wieczorne wyjście.

Koszula od lewej: Bershka, H&M, Bershka

Wygodna bluzka

Pasiastą bluzkę polecamy tym kobietom, które cenią wygodę. Teraz nie musisz rezygnować z noszenia tego, co modne na rzecz komfortu. Casualowy look uzyskasz dzięki połączeniu biało-czarnych linii z ulubionymi spodniami i balerinami, a elegancki - zestawiając ze spódniczką lub marynarką i szpilkami. Który wybierasz?

Bluzka: Mango

Klasyczna marynarka

Marynarki są w szafie każdej z was. Zazwyczaj jednak w wersjach stonowanych, pasujących do wszystkiego. Tym razem proponujemy delikatnie poszaleć i wybrać żakiet w wyrazisty deseń. Możecie go nosić niemalże do wszystkiego. Zarówno ze spódniczkami, rurkami, legginsami czy jeansami komponuje się idealnie!

Marynarka od lewej: Bershka, River Island, Asos

Dopasowane spodnie

Choć pionowe pasy w teorii wydłużają sylwetkę i wyszczuplają, w zderzeniu z dopasowanymi spodniami mogą przynieść niepożądany efekt. Jeśli jednak posiadasz nienaganną figurę, wybierz rurki w ten modny deseń. Połącz je z jednokolorowymi ubraniami, dzięki którym stworzysz perfekcyjną stylizację!

Spodnie od lewej: Bershka, River Island, Bershka

