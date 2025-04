Jak już pisałyśmy wiele razy, biały jest jednym z najmodniejszych kolorów jesieni. Zaraz obok: różowego, niebieskiego, szarego, czerwonego czy żółtego jest absolutnym must-have nadchodzącego sezonu.

Reklama

Biały na jesień 2014

W najnowszych kolekcjach z łatwością znajdziecie ubrania i dodatki w białym kolorze. Spódnice, spodnie, kurtki, ramoneski, bluzki, torebki i buty. To wszystko znalazło się również w naszym przeglądzie.

Biel ma ten wielki plus, że pasuje do wszystkiego. Zakładając ciuch w tym kolorze nie musicie się martwić, że coś nie będzie ze sobą współgrało. Dlatego my już robimy listę zakupów!

Reklama

Więcej modnych kolorów jesieni:

Słoneczny żółty na pochmurne dni

Najmodniejsze ubrani w niebieskim kolorze

Hit! Różowy na jesień

Zajrzyjcie do naszej galerii z białymi ubraniami i dodatkami: