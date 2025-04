Biała sukienka oznacza lato. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości Jest ponadczasowa, uniwersalna, dodaje lekkości i świeżości. Praktycznie nie ma okazji, gdzie nie zdałaby egzaminu, zawsze świetnie wygląda. Możesz wskoczyć w nią idąc na oficjalny bankiet, na spacer po plaży, na lunch na mieście i na weekendowy piknik. Białą sukienkę w swojej kolekcji ma każda marka odzieżowa. Wybór jest tak szeroki, że na pewno wybierzesz coś dla siebie i bardzo możliwe, że będziesz chciała mieć ją w każdej długości i w każdym stylu. Trendy się zmieniają, ale biała sukienka ma tak silną pozycję, że możesz kupować w ciemno, zawsze będzie na czasie. To modowy pewniak.

Jeśli szukasz białej sukienki na lato 2022, zerknij na nasz redakcyjny przewodnik. Wybrałyśmy dla ciebie najpiękniejsze modele, dzięki którym wyróżnisz się z tłumu, i z którymi nie będziesz chciała się rozstawać.

Spis treści:

Lekka, świeża, romantyczna i bardzo kobieca. Poczujesz się w niej jak prawdziwa Francuzka. Dzięki odcięciu pod biustem, sukienka pięknie modeluje sylwetkę.

fot. Madelle., cena: 620 zł/materiały prasowe

Bawełniana, prążkowana biała midi z dekoltem halter daje ci mnóstwo możliwości stylizacji. Możesz nosić na sportowo — ze sneakersami i szeroką bluzą lub elegancko — z odkrytymi sandałami, małą torebką i elegancką biżuterią.

fot. Mango, cena: 109,99 zł/materiały prasowe

Szeroka sukienka w romantycznym stylu to świetny wybór na długie spacery po nadmorskich kurortach. Dzięki wiązaniu na szyi pięknie eksponuje ramiona. Połącz z masywnymi klapkami, espadrylami lub koturnami.

fot. H&M, cena: 134,99 zł/materiały prasowe

Sukienka w rustykalnym stylu, którą znajdziesz w hiszpańskiej sieciówce, świetnie sprawdzi się podczas letnich festiwali. Dodaj do niej dodatki w stylu boho, np. koralikowe bransoletki i torebkę z frędzlami. Noś ze wszystkim: od tenisówek po espadryle i masywne kowbojki.

fot. Bershka, cena: 119 zł/materiały prasowe

Koszulowa, biała sukienka to dobra propozycja do pracy. Dobierz do niej wiklinowy koszyk i sandały wiązane na kostce lub eleganckie klapki na platformie.

fot. Massimo Dutti, cena: 399 zł/materiały prasowe

Midi slip dress to klasyka. Gwarancja udanego looku. Tę, którą znalazłyśmy w Zarze, zakładaj na wieczorne wypady z przyjaciółmi do restauracyjnego ogródka lub na wyjątkowe spotkanie we dwoje. Na ramiona zarzuć marynarkę oversize lub ramoneskę. Jeśli lubisz bardziej oryginalne opcje — załóż szeroką koszulę — dla kontrastu może być czarna lub w kolorze soczystej zieleni — i zawiąż pod biustem na supeł.

fot. Zara, cena: 169 zł/materiały prasowe

Klasyczna, ponadczasowa i bardzo uniwersalna. Białą, lnianą sukienkę założysz na co dzień i od święta. Do biegania po mieście wskocz w trampki, a na ramię zarzuć skórzaną lub plecioną shopperkę, natomiast na wieczorowe wyjście zmień na eleganckie czółenka lub sandały na obcasie i dopełnij całość maxi biżuterią i kopertówką.

fot. Veclaim, cena: 399 zł/materiały prasowe

