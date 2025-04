Do koloru białego wiele z was na pewno się jeszcze nie przekonało, ale my mamy dla was kolejny powód. Spodnie w tym kolorze to must-have sezonu! Chociaż białe total looki kojarzone są często z tandetą - to my przekonujemy, że kolor biały może wyglądać ekstrawagancko i bardzo stylowo. Przykładem są looki z wiosenno-letnich wybiegów mody - projektanci pokochali ten kolor, pokochałyśmy i my.

Modne spodnie w kolorze białym

|Od lewej: Marc Cain, Acne, Heider Ackermann, Balmain|

Białe spodnie występują w niezliczonej ilości form. Wiosną i latem 2015 nosimy zarówno białe dżinsy jak i dzwony czy modele z szerokimi nogawkami. Reasumując białe spodnie to podstawa sezonowych looków. Do pracy zakładamy modne cygaretki a na imprezę poprzecierane dżinsy z podwijanymi nogawkami.

Jednak białe spodnie to nie jedynie plusy. Jak to zazwyczaj bywa z tym kolorem - musimy je prać po każdym założeniu. Nieważne czy uważacie, czy nie. Zawsze widać na nich nawet najdrobniejsze zabrudzenia, kurz i smugi. Uważajcie również co do nich zakładacie, farbujące buty, czy marynarka będą dla nich zabójcze!

| Od lewej: Heidi Klum, Olivia Wilde, Padma Lakshmi, Rita Ora|

Do fanek spodni w białym kolorze należą również gwiazdy. Noszą je zarówno do casualowych zestawów z t-shirtem z nadrukiem jak i do eleganckich stylówek z czerwonego dywanu.

