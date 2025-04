Białe płaszcze pojawiły się na wybiegach u wielu designerów. Różne wariacje na ich temat można było oglądać m.in. na pokazach: Calvina Kleina, Dolce & Gabbana, Tod's, Thierry Mugler, Jil Sander, Donny Karan, Amandy Wakeley, Celine czy Fendi. Ta lista chyba starczy za potwierdzenie naszej tezy, że jesienią i zimą w naszych garderobach nie może zabraknąć tego właśnie modnego puzzla.

Białe płaszcz hitem jesieni 2015

Tendencja ta to ukłon w stronę hollywoodzkiego glamouru, który nie jest zbyt praktyczny (w końcu na bieli nie trudno o plamę), ale za to jaki efektowny! Jak widać projektanci zapomnieli o użytkowości mody w tym sezonie stawiając na lusksus.

|Od lewej: Fendi, Dolce & Gabbana, Tod's, Thierry Mugler - fot. FREE|

Styliści łączą płaszcze w modne total looki, ale również urozmaicają je mocny dodatkami. To samo tyczy się gwiazd, które od jakiegoś czasu upodobały sobie właśnie białe płaszcze. Noszą je na co dzień, w podróży i na czerwone dywany. Zobaczcie jak robią to inne i zainspirujcie swoje własne zestawy.

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie 11 modeli białych płaszczy, które znalazłyśmy w polskich sklepach. Są tam propozycje z: C&A, Aryton, H&M, New Yorker, Michael Hekmat x Blessus, Guess i Zalando.pl

