Wiosną biała marynarka zastępuje czarne i granatowe modele, które nosimy teraz. Chociaż w najnowszych trendach biel to gorący kolor zimy to wiemy, że Polki są wciąż bardzo zachowawcze i ten kolor możemy zaproponować dopiero na wiosnę. A ta już...miejmy nadzieję, za rogiem.

#ListaZakupów: białe marynarki są hitem

Na naszej wiosennej liście znalazła się właśnie ona - niezależnie od wersji. Maxi, midi czy mini. Z kołnierzem, stójką czy szalowym wykończeniem - ważny jest kolor. Biel jeszcze do niedawna kojarzona była z tandetą - teraz jest najbardziej elegancka. W szczególności w odpowiedniej stylizacji.

Na pokazach mody projektanci stylizowali biel na najróżniejsze sposoby. Marynarki w tym kolorze urozmaicali apaszkami, paskami w talii i całą resztą a jak stylizują je gwiazdy?

|Od lewej: Agnieszka Cegielska, Maja Ostaszewska, Małgorzata Rozenek, Toni Garn - fot. ONS.pl|

Agnieszka Cegielska na prezentacji BaByliss postawiła na biały total look, podobnie jak Małgorzata Rozenek i modelka a także była dziewczyna Leonardo DiCaprio - Toni Garn. Jak widać biała marynarka w tej wersji jest szalenie szykowna. Dla mniej odważnych mamy propozycję w stylu Mai Ostaszewskiej - biała góra i czarny dół - look doskonały na okres przejściowy.

W naszej szafie musi znaleźć się biała marynarka, a wy co na to? Propozycje, które znalazłyśmy dla was umieściłyśmy w galerii. Na zakupy po wymarzony model zapraszamy do m.in.: H&M, New Look, Zalando.pl, Topshop, Sinsay i Top Secret. Ceny startują już od 59 złotych.

