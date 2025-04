1. września zbliża się wielkimi krokami dlatego przedstawiamy wam galerię nowości dostępnych w polskich sklepach, które sprawdzą się na szkolnej gali. W końcu strój galowy wciąż obowiązuje z tą różnicą, że biała koszula to modny element garderoby, który przyda się nie tylko podczas oficjalnych apeli.

Reklama

Modne białe koszule na rozpoczęcie roku

Biała koszula, czy bluzka pasuje nie tylko do granatowej spódniczki, ale i do dżinsów, pod kardigan, czy sweter. A także latem do szortów, a nawet dla ekstrawaganckich miejskich dresów. My w tym miejscu skupiamy się na eleganckich kołnierzykach, które zrobią dobre wrażenie przed nauczycielami. W naszej galerii znajdziecie bawełniane klasyki, jak i te ozdobione złotymi guzikami, aplikacjami, czy żabotem.

Sprawdź też bluzki damskie Big Star!

Reklama

Więcej mody do szkoły:

5 sposobów na modny powrót do szkoły

Przegląd eleganckich sukienek

Przegląd modnych plecaków