Biała koszula to klasyk, który ma w szafie każda kobieta. Towarzyszyła nam od najmłodszych lat (w pierwszych dniach szkoły) i pomagała wkroczyć w dorosłość. Kiedyś znienawidzona, a obecnie uważana za symbol elegancji i klasy. Dodatkowo okazuje się, że biała koszula nie jedno ma imię, a znalezienie tej idealnej jest bardzo trudne.

Biała koszula na wiosnę 2016

Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że białą koszulę ma w swojej ofercie każda marka odzieżowa. No dobra nie przesadzajmy - prawie każda! Jednak znalezienie dobrze skrojonego modelu, który będzie pasował do naszej sylwetki, jest bardzo trudne - my do tej pory nie znalazłyśmy tej jedynej, ale się nie poddajemy.

Jednak aby wam ułatwić odnalezienie koszuli idealnej, postanowiłyśmy stworzyć zestawienie modeli dostępnych w najnowszych kolekcjach znanych marek. Większość naszych propozycji ma długie rękawy i kołnierzyk. Jednak pojawiają się również bardziej fantazyjne, ze stójką czy kokardką, przecież każda z nas lubi co innego.

Jak nosić białą koszulę?

Chyba nie musimy was przekonywać, że biała koszula pasuje do wszystkiego. Możecie ją nosić do przecieranych dżinsów i trampek. Dobrze wygląda z ołówkową spódnicą i eleganckimi szpilkami, ale tworzy zgrany duet również z rozkloszowaną spódnicą i botkami peep toe. Według nas to doby wybór na każdą okazję. Białą koszulę w szafie trzeba mieć!

Więcej modnych propozycji na wiosnę 2016:

