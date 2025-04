Nowa kolekcja marki Bershka to głównie młodzieżowe propozycje o niezobowiązującym i miejskim charakterze. Kluczowym elementem tego sezonu jest bogactwo tkanin i szczegółowe wykończenie - efekt znoszenia w przypadku skóry lub perforacje na zamszu.

Bershka na sezon jesień-zima 2015/2016

Najnowsza kolekcja tej popularnej hiszpańskiej sieciówki dzieli się na 4 główne tendencje. Pierwsza z nich to Dark Victorian, gdzie styl wiktoriańskie miesza się rockowymi inspiracjami, a delikatne koronki łączą się ze skórą i zamszem. Kolejna linia to Urban Ethnic - to powrót do surowych tkanin, tradycyjnych elementów i połączenia wpływów etnicznych z miejskimi. Dzięki temu kolekcja zyskała, wspomniany już wcześniej miejski i niezobowiązujący charakter.

Trzecia linia to Neomilitary, która nawiązuje do stylu militarnego. Tutaj znajdziecie wojskowe akcenty na płaszczach oraz bardzo lubiany przez nas nadruk moro. Ostatnia z tendencji nosi nazwę Bohemian Baroque i bazuje na bogactwie wykończenia - srebrze, złocie, cekinach i ćwiekach. Pojawia się tutaj także wracający do łask aksamit.

NEW Autumn/Winter Collection now available online and in stores. Get your style now! www.bershka.com Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Bershka (@bershkacollection) 4 Wrz, 2015 o 12:42 PDT

