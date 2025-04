Bershka jesień 2015

Musimy przyznać, że najnowsze propozycje Bershki na chłodne miesiące wyjątkowo przypadły nam do gustu. Mocne zdobienia w stylu boho i etno na czarnej bazie prezentują się pięknie. Mamy tu zatem charakterystyczne hafty, frędzle i wyszywane nicią wzory. A co jeszcze proponują projektanci tej hiszpańskiej sieciówki?

Bershka - nowe stylizacje na jesień 2015

Ważnym elementem nowej kolekcji są inspiracje stylem etno, które w tym sezonie przejawiają się przede wszystkim jako zdobienia na rękawach, nogawkach i kamizelkach. Eleganckie, tajemnicze i stylowe. W kolekcji znajdujemy również grunge'owe elementy - kapelusze i płaszcze maxi. A do tego boskie swetry, które możemy nosić jako tuniki i bardzo ozdobne akcesoria. Kochamy to! Już dawno nie przypadła nam do gustu kolekcja Bershki jak właśnie ta - zgadzacie się z nami?

fot. Bershka

W najnowszym lookbooku nie zabrakło również obszernych szali i wyszywanych cekinami i dżetami spódniczek. Jesienią nie obejdziemy się również bez ponadczasowej ramoneski - najlepiej tej z frędzlami!

