Bershka wciąż inspiruje, chwaląc się coraz to nowymi lookbookami. Tym razem zauważyłyśmy, że najnowsze propozycje tej hiszpańskiej sieciówki to doskonała opcja na szkolne stylizacje. Drewniane tło, wprost z dystyngowanych wnętrz jakiejś znanej uczelni to świetne tło dla iście szkolnych looków. Ciepłe kurtki, żeby nie zmarznąć w drodze, oraz modne zestawy żeby wyglądać szałowo podczas zajęć.

Modne ubrania do szkoły od Bershki

Bershka BSK stawia na styl college, ale w bardzo uniwersalnej wersji. Krata, która dominuje w jesiennych zestawach, do tego sexy crop topy, które nie sprawdzą się w każdej szkole, ale spróbować zawsze można. Do tego dżins, grubo plecione swetry, w tym te z motywem szlaczka. Denimowe kurtki, ogrodniczki i bardziej romantyczne ciuchy w postaci sukienek z printem paisley czy spódniczki. Na pewno znajdziecie w kolekcji coś dla siebie.

