Bermudy to największy hit wśród krótkie spodenek. Wąskie lub szerokie nogawki, które sięgają kolan to hit z wielu pokazów mody na wiosnę i lato 2014. Zazwyczaj stanowią one część odzieży sportowej lub ubioru plażowego, jednak w nadchodzących miesiącach są również formą modnego stroju wyjściowego. Świetnie łączą się zarówno z eleganckimi marynarkami i koszulami, dzięki czemu w upalne dni możemy stworzyć dzięki nim komplet do pracy.

Modne bermudy na lato 2014

Pamiętajcie, że spodnie tego typu to również fantastyczne rozwiązanie na wolne dni, wakacje i wypady z przyjaciółmi. Wystarczy zmiksować je z t-shirtem z nadrukiem lub bluzą i zyskujemy casualowy look. Bermudy w związku ze swoją długością mogą optycznie skracać nogi, dlatego pamiętajcie by w miarę możliwości łączyć je z płytkimi balerinami lub butami na obcasie.

Zajrzyjcie do naszej galerii z modnymi bermudami: